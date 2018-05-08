زيدان عن محمد صلاح: لا يعنيني

حرص زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على الإشادة بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إشبيلية المقرر لها يوم غد الأربعاء.

وقال زيدان للصحفيين: "سنواجه فريقا وصل إلى المباراة النهائية بدوري الأبطال، ندرك قدراتهم، وندرك أن لديهم قوة بدنية، وفنيات، وسرعة، كما أنهم فريق إنجليزي يدافع ويقاتل".

© REUTERS / EDDIE KEOGH مدرب ليفربول ينتقد محمد صلاح بشدة لما بدر منه أمام تشيلسي

وأشاد الفائز بكأس العالم عام 1998 بصلاح، مضيفا "هو لاعب عظيم، ولكن الأمر لا يعنيني. لا أدري ما إذا كان صلاح سيفوز بالكرة الذهبية، ولكنه قدم موسما رائعا".

ورفض زيدان ما يتردد عن أن حسم اللقب سيكون وفقا لنتيجة الصراع المنتظر بين صلاح ونجم النادي الملكي كريستيانو رونالدو، متابعا "المباراة لا تتمحور حول رونالدو وصلاح فقط، بل ستكون بين ريال مدريد وليفربول".

وأحرز محمد صلاح عشرة أهداف في دوري أبطال أوروبا، قادت ليفربول للوصول للنهائي لأول مرة منذ 11 عاما.

وأتم زيدان "ستكون مباراة رائعة ومفتوحة وستتاح خلالها الكثير من الفرص لكلا الفريقين، الأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نكون منظمين، وأن نخلق لهم الصعوبات. هي المباراة النهائية وعلينا أن نلعب بقوة".

يذكر أن المباراة ستقام يوم 26 مايو/ أيار، في العاصمة الأوكرانية كييف.