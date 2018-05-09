بالفيديو... أهداف مباراة ليستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي (محرز يسجل)

حقق ليستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه أرسنال في المباراة المؤجلة من الجولة 31، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الثعالب إيهانشيو وفاردي ورياض محرز في الدقائق 14 و76 و90، بينما سجل هدف أرسنال أوباميانج في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة يواصل أرسنال احتلاله للمركز السادس برصيد 60 نقطة، بينما يقبع ليستر في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.