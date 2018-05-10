هكذا تعامل محمد صلاح مع مواطن قطري طلب منه التقاط سيلفي (فيديو)

وتحدث الشاب مع صلاح، قائلا له: "أخوك عبد الله من قطر"، ليرد عليه صلاح "حبيبي أحسن ناس"، مرحبا به بكل ود.
ويمتلك محمد صلاح شعبية كبيرة عبر العالم، عقب تألقه هذا الموسم مع الفريق الأحمر وتسجيله 41 هدفا في جميع البطولات.
وتشهد العلاقات بين مصر وقطر في الوقت الراهن توترا غير مسبوقا، حيث انضمت مصر لدول المقاطعة (السعودية — الإمارات — البحرين)، التي تتهم قطر بدعم الإرهاب، ومن جانها تنفي الدوحة تماما هذه الاتهامات.
الاعب المصري محمد صلاح مخاطبا مواطن قطري.:— هدى جنات (@hodnnat) May 9, 2018
القطريين احسن ناس. pic.twitter.com/dXBsgIuAbI
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