هكذا تعامل محمد صلاح مع مواطن قطري طلب منه التقاط سيلفي (فيديو)

قام أحد المحبين لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، بإيقافه خلال قيامه بحديث صحفي مع شبكة CNN وطلب التقاط صورة معه.

وتحدث الشاب مع صلاح، قائلا له: "أخوك عبد الله من قطر"، ليرد عليه صلاح "حبيبي أحسن ناس"، مرحبا به بكل ود.

ويمتلك محمد صلاح شعبية كبيرة عبر العالم، عقب تألقه هذا الموسم مع الفريق الأحمر وتسجيله 41 هدفا في جميع البطولات.

وتشهد العلاقات بين مصر وقطر في الوقت الراهن توترا غير مسبوقا، حيث انضمت مصر لدول المقاطعة (السعودية — الإمارات — البحرين)، التي تتهم قطر بدعم الإرهاب، ومن جانها تنفي الدوحة تماما هذه الاتهامات.