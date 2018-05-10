برشلونة يخوض مباراة ودية في جنوب أفريقيا من أجل مانديلا

أعلن نادي "برشلونة" الإسباني، أنه سيخوض مباراة ودية أمام "ماميلودي صن داونز" الجنوب أفريقي في جوهانسبرغ في 16 مايو/ أيار، ضمن احتفالات مرور 100 عام على مولد الزعيم نيلسون مانديلا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب (إف.إن.بي)، الذي شهد فوز إسبانيا بكأس العالم 2010، عقب التغلب على ألمانيا بهدف دون رد.

وقال العملاق الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعرب برشلونة باستمرار عن إعجابه بنيلسون مانديلا، وهو أحد أعظم الشخصيات في القرن العشرين، والذي بعد 27 عاما من السجن أصبح أول رئيس ديمقراطي منتخب في جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد التمييز في الفترة بين 1994 و1999.

وولد مانديلا في 18 يوليو/ تموز 1918.

وستقام المباراة الودية في الفترة بين آخر مباراتين لبرشلونة في الليغا، حيث يواجه ليفانتي يوم 13 مايو بينما يختتم مشواره أمام ريال سوسيداد في 20 مايو/ أيار.