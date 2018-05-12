"صدمة" رياضية في السعودية

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فهد المرداسي، وإحالته للتحقيق، بسبب شبهات تحوم حوله.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي له، أنه تم تكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتبيرج، لقيادة المباراة، وبمساعدة من جيكوب كولن، وبدر الشمراني، وخالد الطريس كحكم رابع.

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وبحسب ما نشرته صحيفة " الرياضية " السعودية، نقلا عن مصادر خاصة، فإن سبب استبعاد فهد المرداسي من قيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يقام اليوم السبت 12 مايو/أيار الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بين فريقي الاتحاد والفيصلي، وتحويله إلى المباحث الإدارية، بسبب تواصله مع أحد رؤساء طرفي نهائي كأس الملك، ووجود شبهات رشوة في مكالمات هاتفية، ومحادثات جرت بينه وبين رئيس النادي.

وكشف رئيس النادي كل المحادثات لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، وقدم الأدلة والثبوتات في هاتفه.

📄| الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يصدر قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية ويُكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة pic.twitter.com/cVZ1COfBRa — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 12, 2018

وكانت الجهات المسؤولة طلبت من رئيس النادي، الذي أبلغ عن اتصالات فهد المرداسي، مسايرته والخوض في الموضوع أكثر، للإثبات أو النفي، وتم ذلك الاتفاق بالمسايرة، حتى طلب الحكم في النهاية، مبلغا ماليا من رئيس النادي.