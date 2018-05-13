في سباق الـ"300 كم"...هؤلاء يحصدون المراكز الأولى بـ"رالي الجونة"

أسدل "رالي الجونة" الستار على نسخته الثامنة للعام 2018، التي اجتمع خلالها 13 فريقا، من أفضل المتسابقين في مصر، للمنافسة في عدة تحديات، وسباق طويل بطول 300 كم، حيث حمل السباق النهائي مفاجآت كبيرة.

واحتل المركز الأول في فئة الـ"تي وان"، أي السيارات المعدلة، فريق رحالة، المشهور بقيادة أول سيارة سباق مصنعة بأياد مصرية، بقيادة هاني عمر، والملاح هاني مدبولي، فيما احتل المركز الثاني فريق غزال، الشهير بكونه أفضل فريق نسائي، بقيادة يارا شلبي، وملاحة نوران عشري، وحصد المركز الثالث، فريق "أمينو برازرز"، بقيادة عمر أمين وملاحة هشام أمين، ليحافظ على مركزه للمرة الثالثة.

وقال عمر أمين، قائد فريق "أمينو برازرز"، في تصريح خاص لـ" سبوتنيك "، اليوم الأحد 13 مايو / أيار، إن فوزه بالمركز الثالث ليس جديدا عليه، حيث سبق له أن حصد المركز نفسه في سباق العام الماضي في رالي الجونة 2017، كما أنه حصد المركز نفسه في رالي عام 2012، بجانب منافسته في عدد أخر من البطولات المحلية.

ولفت أمين، إلى أن لجنة التحكيم في رالي الجونة اتسمت بالإنصاف ومراعاة كافة الأمور، حيث فقد فريقه نحو 22 دقيقة خلال محاولة لإسعاف أحد المتسابقين، الذي انقلبت به سيارته على الطريق، فأعادت لجنة التحكيم الزمن المفقود من فريقه مرة أخرى، ما مكنه من الحصول على المركز الثالث، ولولا هذه اليقظة لفقد هذا الترتيب.

وأوضح قائد فريق "أمينو برازرز" أن "رالي الجونة" يعد من أفضل السباقات المحلية التي تجري في مصر، بالإضافة إلى رالي آخر، يتم في نهاية العام في منطقة سهل حشيش في الغردقة أيضا، وكلاهما سباق محلي، يمكن من خلاله تقديم دعم لقطاع السياحة، والترويج للسياحة المصرية، نظرا لما لهذه الرياضة من جمهور كبير في الداخل والخارج.

ومن أبرز الفرق التي شاركت في رالي الجونة "رحالة، وهامر، وصحارة، وسيترا، وفوكس تريب، وأمينو برازرز، وغازال، وكاركال، وجبال، ووتشك بوينت، وريسنج تراكس، وكروس كانتري، ورالي ريد إيجيبت"، بالإضافة إلى فريق "سبوتنيك" حيث قادت، زينب الأمير، مديرة تحرير مكتب الوكالة بالقاهرة، إحدى السيارات "4×4"، في مضمار السباق للمبتدئين.

© Photo / trackarazzi noise/rally elgouna زينب الأمير - رالي الجونة

وقال مدير شركة "بوصلة" المنظمة للسباق، أحمد السرجاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن المرحلة الثانية من السباق، التي انتهت أمس، داخل منطقة الصحراء نفسها على مساحة 270 كيلومترا، واستمرت حتى الرابعة والنصف عصرا، كانت تحوي المغامرة كلها، ويخوضها المحترفون جميعا.

وعن المشاركين في البطولة، قال رئيس شركة بوصلة المتخصصة في تنظيم السباقات الصحراوية إن السباق شارك فيه 55 فريقا، و200 شخص، وكل فريق شارك بسيارة دفع رباعي معدلة أو غير معدلة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من السباق، بدأت أول أمس الجمعة، بتنظيم جولة استعراضية للمتسابقين داخل منتجع الجونة

© Photo / trackarazzi noise/rally elgouna رالي الجونة

© Photo / trackarazzi noise/rally elgouna 50 فريقا يتسابقون في صحراء الجونة على بطولة الجمهورية للرالي

وأضاف السرجاني أن الجولة الأولى أسفرت عن فوز فريق رحالة بالمركز الأول، وفريق سيترا بالمركز الثاني، بينما فريق أمينو برزر فحصل على المركز الثالث، غير أن تلك النتائج تغيرت كليا بعد سباق المرحلة الثانية، حيث تمكن فريق "غزال" من الصعود للمركز الثاني، طاردا فريق سيترا من المركز نفسه، وذلك في السباق النهائي، الذي وقع في السابعة من مساء أمس السبت.

ويقام السباق على مرحلتين، يشمل اليوم الأول الافتتاح والتعارف بين الفرق وسباق "Close Track" داخل الجونة، لإتاحة الفرصة للمشاهدين والمشجعين ليشاهدوا فعاليات السباق المثيرة، كما يقام سباق "Close Track" لسيارات الدفع الرباعي غير المعدلة من مختلف الفئات.

واليوم الثاني من السباق، يعد التحدي الأصعب، حيث ينتقل المتسابقون إلى الوديان والمناطق الصحراوية في محافظة البحر الأحمر، ليبدأوا التسابق لقطع حوالي 300 كم، عبر طرق بعضها ممهد وبعضها غير ممهد.

© Photo / trackarazzi noise/rally elgouna رالي الجونة

ويعد "رالى الجونة" واحدا من أقوى سباقات السيارات وأصعبها في مصر، بسبب الطبيعة الصحراوية لمحافظة البحر الأحمر، ووعورة الطرق التي تقام فيها السباقات، بالإضافة إلى أن النسخة الثامنة من الرالي تقام هذا العام في مطلع شهر الصيف، الذي تتحول فيه الصحراء المصرية لكتلة من الحرارة.

وتستمر السباقات في الجونة، وصحارى المحافظة، إلى نحو 300 كيلو متر، وتستغرق نحو 6 ساعات في الدروب الصحراوية، وهو ما يعتبره المشاركون في السباق تحديا يحمل طابع المغامرة والتشويق ويدفع كثير من الأجانب إلى المشاركة فيه.