نادال بطل روما للمرة الثامنة... وينتزع الصدارة من فيدرر

أحرز الإسباني رافايل نادال لقب بطولة روما للماسترز في التنس، للمرة الثامنة في تاريخه.

وفاز نادال على الألماني ألكسندر زفيريف بطل النسخة الماضية، في المباراة النهائية، بنتيجة 6-1 و1-6 و6-3 ليحرز لقبه الأول في روما منذ 2013.

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واستعاد نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من السويسري روجيه فيدرر ، الغائب عن الدورات على الملاعب الرملية.

ويستعد الإسباني للدفاع عن لقبه في بطولة رولان غاروس ثاني بطولات الـ"غراند سلام"، التي تنطلق في 27 مايو/أيار.