"فرانس فوتبول" تضع محمد صلاح ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

ونشرت المجلة تقريرا في عددها الجديد، الذي تصدر صلاح غلافه، أكدت فيه أن النجم المصري مرشح بقوة لمنافسة رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية.
وأشارت المجلة إلى أن جميع الأنظار مسلطة تجاه صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول يوم 26 مايو/أيار الحالي في مدينة كييف الأوكرانية.
وتألق محمد صلاح مع الريدز منذ الانضمام للفريق مطلع الموسم الجاري، مسجلا 44 هدفا وصنع 16 هدفا خلال 51 مباراة في جميع البطولات.
وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من جانب رابطة اللاعبين الإنجليز وجائزة الحذاء الذهبي كهداف البطولة برصيد 32 هدفا.
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