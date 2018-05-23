رسميا... أرسنال يعلن خليفة آرسين فينغر

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء 23 مايو/ أيار، بصورة رسمية عن خليفة المدير الفني للفريق آرسين فينغر، الذي ترك منصبه بنهاية الموسم.

وقال الأرسنال، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إنه قرر تعيين الإسباني أوناي إيمري، مدربا جديدا للفريق.

© REUTERS / TOBY MELVILLE كواليس ما دار بين النني وإدارة أرسنال وحقيقة رحيله عن النادي

وكان فينغر قد أعلن نيته ترك المدفعجية، بعد 22 عاما قضاها في صفوف النادي اللندني.

وجاء في بيان الفريق الإنجليزي: "إيمري، سينضم للنادي بعد عامين أمضاها مع باريس سان جيرمان، حيث نجح مؤخرا في إحراز الثلاثية المتمثلة في الدوري المحلي وكأس فرنسا وكأس الرابطة".

وقال الرئيس التنفيذي للأرسنال، إيفان غازيديس: "يملك أوناي سجلا رائعا من النجاحات خلال مسيرته، وقام بتطوير أداء بعض المواهب الشابة في أوروبا، ويلعب بأسلوب مثير ومتطور يتناسب تماما مع أرسنال".

بدوره، قال إيمري، 46 عاما:

"متحمس للانضمام لأحد أعظم أندية كرة القدم، فهو نادي يحظى بحب في مختلف أنحاء العالم من خلال أسلوب لعبه، والتزامه بمنح الفرصة للاعبين الشبان، وملعبه الرائع والطريقة التي يدار فيها النادي".

وتابع "أشكر إدارة النادي على منحي مسؤولية، لكي أبدأ هذا الفصل الهام في تاريخ أرسنال".