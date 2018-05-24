ريال مدريد يعلن عن قائمة لاعبيه لنهائي دوري الأبطال

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة لاعبي ريال مدريد الإسباني، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم النادي الملكي بمنافسه ليفربول يوم السبت المقبل في نهائي دوري الأبطال الذي تستضيفه العاصمة الأوكرانية كييف.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ورقم 13 خلال تاريخه.

واستدعى زيدان 24 لاعبا للسفر إلى أوكرانيا، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، لوكا زيدان.

الدفاع: سيرجيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو، مارسيلو، كارفخال، فاييخو، ثيو هيرناندز، أشرف حكيمى.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أسينسيو، إيسكو، تونى كروس، كاسيميرو، كوفاسيتش، سيبايوس، لورينتي.

الهجوم: رونالدو، كريم بنزيمة، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، مايورال.