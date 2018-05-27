السيسي يكشف تفاصيل اتصاله الهاتفي بمحمد صلاح

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه تواصل مع نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، للاطمئنان عليه بعد تعرضه لإصابة في الكتف، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته"، مضيفا "وكما توقعت وجدته بطلا أقوى من الإصابة ومتحمسا لاستكمال مسيرة البطولة والتميز".

وتابع: "وقد أكدت له أنه أصبح رمزا مصريا يبعث على الفخر والاعتزاز، وأنني أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفاءه على خير".

وتعرض صلاح للإصابة إثر التحام مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ليفشل في إكمال المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد صلاح أنه سيغيب ثلاثة أسابيع، وسيكون جاهزا لخوض منافسات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها في روسيا.

وستبدأ مصر مشوارها في النهائيات ضد أوروغواي يوم 16 يونيو/حزيران، قبل أن تواجه روسيا والسعودية على الترتيب.