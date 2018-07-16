كلوب يستبعد صلاح من المواجهات الودية

قرر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق "ليفربول" الإنجليزي، استبعاد الثنائي الدولي للريدز المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، من المشاركة في أول لقاءين وديين في الموسم الجديد خلال معسكر أمريكا.

وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية التي نقلت تصريحات كلوب، التي أكد خلالها أن تأخر انضمام الثنائي لمعسكر الفريق سيكون سببا أساسيا في إبعادهما عن تشكيلة الفريق.

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وسيعود صلاح وماني إلى "ليفربول" يوم 20 يوليو/ تموز الجاري، وهو اليوم الذي سيسافر فيه الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض فترة الإعداد.

وقال كلوب: "لا يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لي أن يعود كل من صلاح وماني يوم 20 يوليو، ويخوضان مباريات أيام 22 و25 يوليو، ربما لاحقا في المباراة الثالثة".

وتابع المدير الفني للريدز: "من الرائع أن يعودا، بعد ذلك سيعود فيرمينو وينضم لنا شاكيري، وفي النهاية سينضم لنا نجوم منتخبي إنجلترا وبلجيكا، وستكتمل صفوفنا في الخامس من أغسطس".

وخاض الريدز ثلاثة لقاءات ودية في إنجلترا حقق الفوز في لقاءين منهما، وتعادل في مباراة وحيدة.

ومن المتوقع أن يواجه "ليفربول" كل من "بوروسيا دورتموند" الألماني و"مانشستر سيتي" و"مانشستر يونايتد" الإنجليزيين و"نابولي" و"تورينو" الإيطاليين خلال معسكر أمريكا.