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01:00 19 يوليو/ تموز 2018
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    البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي

    رونالدو على موعد مع إنجاز تاريخي في السعودية

    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    رياضة
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    يبدو أن البطولات ستظل رفيقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق ولاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي، أينما حل.

    وسيكون رونالدو على موعد مع أول بطولة قد تكون من نصيبه مع السيدة العجوز عندما يلتقي البانكونيري بطل الكالتشيو مع نظيره ميلان في كأس السوبر الإيطالي، والذي سيقام على الأراضي السعودية يناير/ كانون الثاني المقبل 2019.

    وانتقل رونالدو إلى فريق السيدة العجوز من ريال مدريد، بعقد لمدة أربع سنوات مقابل 105 ملايين يورو، لينهي 9 سنوات هي الأبرز في مشواره الكروي.
    والدون البرتغالي هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفا في كل المسابقات، كما فاز بلقبين للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني، و3 بطولات لكأس العالم.

    وأصبح رونالدو (33 عاما) أول لاعب يلعب بصفوف أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

    وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ قد وقعت منذ حوالي شهر عقدا مع رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين، لإقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية، ولكن لم يكن أحد يتوقع أن يكون ذلك مصحوبا بحضور نجم عالمي من الطراز الرفيع مثل كريستيانو رونالدو.

    وفي حال تتويجه بلقب السوبر الإيطالي مع فريقه ستشكل المدينة السعودية التي ستحتضن اللقاء علامة فارقة في مسيرة اللاعب الكروية مع "السيدة العجوز"، إذ ستكون أولى بطولات الدون مع فريقه الجديد، وبذلك يكون صاروخ ماديرا حقق ألقابا مع الفرق الأوروبية الثلاث الكبرى التي لعب لها، حيث حقق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع مان يونايتد بجانب ألقابه مع ريال مدريد.

    ومع وجود رونالدو ضمن فريق يوفنتوس، تزداد أهمية الحدث الذي تترقبه الجماهير السعودية، لتكون أول من يشاهده يلعب لليوفي منافسا على لقب في مباراة نهائية.

    وتوج اليوفي في مايو الماضي بلقب مسابقة كأس إيطاليا للمرة الرابعة تواليا والـ13 في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير في النهائي الـ18 له على غريمه ميلان 4- صفر على الملعب الأولمبي في روما.

    كما أحرز فريق "السيدة العجوز" لقب الدوري المحلي للمرة السابعة تواليا والرابعة والثلاثين في تاريخه.

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