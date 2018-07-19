"فيفا" يمنح التحكيم و"تقنية الفيديو" العلامة الكاملة في مونديال روسيا

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو: "لقد تعهدنا بجعل هذا المونديال الأفضل في التاريخ، وهذا ما حدث، والحكام جزء أساسي من هذا الإنجاز، فقد قدموا أعلى المستويات".

وتحدث إنفانتينو عن الأخطاء التي تم احتسابها على مدار 64 مباراة، فقد وصلت الأخطاء إلى 455 خطأ بمعدل 7.1 خطأ في المباراة الواحدة.

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH ألبا: تقنية الفيديو ساعدتنا بالتعادل أمام المغرب والتأهل للدور الثاني

وتمت مراجعة تقنية الفيديو في 20 مرة، بما فيها هدف فرنسا في النهائي، بحسب صحيفة "إس" الإسبانية.

من جانبه تحدث الأمين العام المساعد في "فيفا" والمسؤول عن استخدام تقنية الفيديو، زفونيمير بوبان، قائلا: "إن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تغير اللعبة، بل جعلتها أكثر إنصافا، وهذا كان هدفنا الرئيسي".

واختتم قائلا: إنني فخور بأن أكون جزءا من هذا الفريق".

يذكر بأن تقنية الفيديو تطبق للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم، وذلك في مونديال روسيا.