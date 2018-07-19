خطة جديدة من برشلونة للتوقيع مع هازارد

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية رغبة نادي برشلونة الإسباني بتقديم عرض لنادي تشيلسي اللندني من أجل الظفر بخدمات نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.