فورمولا 1... هاميلتون مستمر مع مرسيدس حتى 2020

وضع لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات أربع مرات، حدا للتكهنات بشأن مستقبله، بتوقيعه عقدا جديدا مع مرسيدس حتى نهاية عام 2020.

وينتهي العقد القديم للسائق البريطاني البالغ من العمر 33 عاما بنهاية الموسم الحالي، وكانت المفاوضات جارية بين الطرفين منذ العام الماضي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich فورمولا 1... هاميلتون ينهي هيمنة فيتل على مركز أول المنطلقين في سباق إسبانيا

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية، إلا أن وسائل اعلام بريطانية رجحت أن قيمة العقد الجديد قد تصل إلى 52 مليون دولار في العام.

وقال هاميلتون قبل سباق جائزة المانيا الكبرى: "هذا العقد الجديد كان أمرا شكليا منذ جلست أنا ورئيس فريق مرسيدس توتو فولف معا في الشتاء، لذا من الجيد أن أوقع الآن حتى نعود للعمل المعتاد".

وأضاف: "أنا جزء من أسرة مرسيدس منذ 20 عاما، ولم أكن سعيدا في فريق مثلما أنا سعيد الآن. أنا على ثقة أن مرسيدس هو المكان المناسب بالنسبة لي في السنوات المقبلة".