فورمولا 1... هاميلتون مستمر مع مرسيدس حتى 2020

وينتهي العقد القديم للسائق البريطاني البالغ من العمر 33 عاما بنهاية الموسم الحالي، وكانت المفاوضات جارية بين الطرفين منذ العام الماضي.
وقال هاميلتون قبل سباق جائزة المانيا الكبرى: "هذا العقد الجديد كان أمرا شكليا منذ جلست أنا ورئيس فريق مرسيدس توتو فولف معا في الشتاء، لذا من الجيد أن أوقع الآن حتى نعود للعمل المعتاد".
وأضاف: "أنا جزء من أسرة مرسيدس منذ 20 عاما، ولم أكن سعيدا في فريق مثلما أنا سعيد الآن. أنا على ثقة أن مرسيدس هو المكان المناسب بالنسبة لي في السنوات المقبلة".
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