باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نجمه البرازيلي

منحت إدارة نادي العاصمة الباريسية، باريس سان جيرمان، الضوء الأخضر للمدير الفني للنادي، الألماني توماس توخيل، لفتح باب الرحيل أمام النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا عن صفوف النادي.

© REUTERS / David Gray بيان رسمي من ريال مدريد حول انتقال نيمار

فبحسب البرنامج الإذاعي "الترانسيستور"، فإن إدارة النادي الباريسي منحت الضوء الأخضر لتوماس توخيل، المدير الفني الجديد للنادي، من أجل التخلي عن اللاعب في حال قام النادي بشراء لاعب كبير كالأرجنتيني باولو ديبالا.

وبحسب البرنامج فإن توخيل لن يفرط بنجمه الفرنسي مبابي بعد التألق الكبير في مونديال روسيا، وأنه سيقوم بالاعتماد عليه بشكل كبير في مشروعه مع النادي.

واعتبر توخيل بأن مبابي يشكل أهمية كبيرة للنادي كتلك التي يمثلها ميسي لبرشلونة، بحسب صحيفة "اس" الإسبانية.

يذكر أن عددا من التقارير ربطت البرازيلي بالنادي الملكي لرغبة ريال مدريد بتعويض نجمه البرتغالي الراحل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.