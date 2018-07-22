الاتحاد الدولي للجودو يلغي بطولات في دول عربية رفضت التطبيع مع إسرائيل

قال عوفير جنلدمان، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الاتحاد الدولي للجودو قرر إلغاء بطولاته المقررة في تونس والإمارات.

وكتب جنلدمات في تغريدة جديدة على "تويتر": "بعد أن رفضت عدة دول عربية مشاركة لاعبي جودو إسرائيليين في بطولات دولية أقيمت فيها، أو لم تسمح بظهور علمنا على أرضهم، وبرفعه في مراسم توزيع الميداليات, قرر اتحاد الجودو الدولي إلغاء البطولات التي كان مقرر عقدها في تونس، وفي أبو ظبي. كفى عنصرية وتسييس الرياضة!".

بعد أن رفضت عدة دول عربية مشاركة لاعبي جودو إسرائيليين في بطولات دولية أقيمت فيها أو لم تسمح بظهور علمنا على بدلاتهم وبرفعه في مراسم توزيع الميداليات, قرر اتحاد الجودو الدولي إلغاء بطولات الجودو التي كان يخطط لعقدها في تونس وفي أبو ظبي. كفى عنصرية وتسييس الرياضة! pic.twitter.com/ciLXpV1Sds — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ٢٢ يوليو ٢٠١٨

يذكر أن إسرائيليين فازا بالميدالية الذهبية والبرونزية في بطولة الجودو التي أقيمت في أبو ظبي، التي أقيمت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وامتنعت لاعبة جودو مغربية عن مصافحة الإسرائيليين، متمثلة بالمصري، إسلام الشهابي، الذي رفض مصافحة الإسرائيلي، أور ساسون، الذي تغلب عليه في منافسات وزن فوق 100 كغم، في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتثير مسألة المواجهات الرياضية مع لاعبين إسرائيليين أخذ ورد في الأوساط العربية.

واشترط مجلس أبو ظبي الرياضي على اللاعبين الإسرائيليين الستة المشاركين في البطولة عدم إبراز الرموز القومية الإسرائيلية.