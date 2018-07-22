دي لورينتيس يتهم ساري بمحاولة "تفكيك" الفريق لصالح تشيلسي

اتهم أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الاولى الإيطالي لكرة القدم، مدربه السابق ماوريتسيو ساري، بأنه حاول تفكيك تشكيلة الفريق، وضم لاعبيه لناديه الجديد تشيلسي الانجليزي.

وأكد دي لورينتيس أن صفقة جورجينيو تمت عقب مناقشات مع كارلو انشيلوتي المدرب الجديد لنابولي، متهمام ساري بمحاولة ضم المزيد من لاعبي الفريق لتشيلسي.

© AFP 2018 / Isabella Bonotto صورة رونالدو تغزو أوراق الحمام في نابولي (صور)

وقال دي لورينتيس لمحطة سكاي سبورتس إيطاليا "إنه يريد ضم الفريق بأكمله إلى إنجلترا وتفكيك فريقنا. سأوضح هذا وبكل قوة لمارينا (جرانوفسكايا مدير فريق تشيلسي )".

وأضاف "كان يريد ضم جورجينيو وسمحت له بعد أن تحدثت لانشيلوتي، الذي قال إنه يعول كثيرا على (أمادو) دياوارا وماريك هامشيك في العمق".

يشار إلى أن ساري تولى تدريب نابولي لثلاثة مواسم قبل ان يتعاقد مع الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر. وأعقب وصوله لستامفورد بريدج التعاقد مع لاعب الوسط جورجينيو من الفريق الإيطالي.