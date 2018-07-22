دي لورينتيس يتهم ساري بمحاولة "تفكيك" الفريق لصالح تشيلسي

وأكد دي لورينتيس أن صفقة جورجينيو تمت عقب مناقشات مع كارلو انشيلوتي المدرب الجديد لنابولي، متهمام ساري بمحاولة ضم المزيد من لاعبي الفريق لتشيلسي.
وأضاف "كان يريد ضم جورجينيو وسمحت له بعد أن تحدثت لانشيلوتي، الذي قال إنه يعول كثيرا على (أمادو) دياوارا وماريك هامشيك في العمق".
يشار إلى أن ساري تولى تدريب نابولي لثلاثة مواسم قبل ان يتعاقد مع الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر. وأعقب وصوله لستامفورد بريدج التعاقد مع لاعب الوسط جورجينيو من الفريق الإيطالي.
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