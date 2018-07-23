5 مليون شخص استفادوا من خدمة النقل المجاني في موسكو خلال المونديال

استفاد 5 ملايين شخص من زوار كأس العالم من خدمة النقل المجاني في العاصمة الروسية موسكو، وشملت الإحصائية الأشخاص الذين امتلكوا "جواز المشجع" والمنظمين المسؤولين عن البطولة.

صرح نائب رئيس بلدية موسكو والمسؤول عن قطاع النقل والبنية التحتية، مكسيم ليكسوتوف، بأن 5 ملايين شخص استفادوا من خدمة النقل المجاني الذي قدمته العاصمة موسكو خلال شهر المونديال.

وأضاف بأن مترو موسكو قد قام بنقل 3.8 مليون شخص مجانا، وحوالي مليون شخص انتقلوا بالباصات المخصصة.

© Sputnik . Sergey Guneev قطر تطلب من سلطات موسكو تقاسم الخبرة في تنظيم كأس العالم

بالإضافة لعمل مترو موسكو لخمس مرات حتى الساعة الثالثة صباحا، حيث تم نقل حوالي 600 ألف شخص خلال فترة التمديد.

يذكر بأن العاصمة الروسية موسكو كانت ضمن المدن الـ11 التي احتضنت مباريات البطولة، حيث استضافت عددا من مباريات البطولة على ملعبين هما سبارتاك و لوجنيكي.