أليسون يكشف دور مواطنه في انتقاله إلى ليفربول

كشف حارس المنتخب البرازيلي والمنتقل حديثا لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أليسون بيكر، عن انتقاله من ناديه الإيطالي السابق إلى النادي الإنجليزي.

وصف بيكر الانتقال بالصعب، كونه أدى موسما جيدا برفقة النادي الإيطالي.

وأضاف أليسون في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن انضمامه لم يكن سهلا، مشيرا إلى أن يوم الانتقال لم يكن هادئا.

© AFP 2018 / MAURO PIMENTEL البرازيلي أليسون أغلى حارس في التاريخ

وتابع قائلا: "لقد كنت جيدا جدا في روما، ولدي الكثير من الأصدقاء".

وتحدث بيكر عن مواطنه فيرمينو الذي يلعب في النادي الإنجليزي قائلا: "لقد تحدثت مع فيرمينيو، وهو يشعر أنه في ألفة هنا، هو محبوب للغاية من قبل المشجعين وزملائه، هو شخص رائع وقد أخبرني أنني سأكون سعيدا هنا".

يذكر بان صفقة انتقال البرازيلي لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي كلفت خزائن النادي حوالي 72.5 مليون يورو ليصبح أغلى حارس في العالم.