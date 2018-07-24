بالأرقام...رونالدو صاحب الـ33 عاما يتفوق على لاعبين بعمر الـ20 جسديا

أظهرت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له النجم البرتغالي المنتقل حديثا لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن أرقام مذهلة في حالته الجسدية والصحية.

فبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، إن نتائج الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب لدى انضمامه للنادي الإيطالي تتفوق في معدلاتها على تلك الموجودة لدى اللاعبين صغار السن وتحديدا في سن العشرين.

وأوضحت الصحيفة بأن نسبة الدهون في جسد البرتغالي وصلت إلى 7 في المئة، وهي نسبة تعتبر ممتازة للاعب في مثل هذا العمر، فنسبة الدهون في جسد لاعبين في العشرين من عمرهم تتراوح ما بين 11 إلى 12 في المئة.

© REUTERS / MASSIMO PINCA رونالدو يغيب عن أول مواجهة ضد ريال مدريد

وأظهرت الفحوص الكتلة العضلية الهائلة التي توجد في جسد اللاعب والتي بلغت 50 في المئة، في حين أن متوسط الكتلة العضلية للاعبين في عمر العشرين تصل إلى 46 في المئة.

وذكرت الصحيفة أن لاعبا كرونالدو يبلغ من العمر 33 سنة يتمتع بحالة بدنية هائلة.

يذكر بأن رونالدو انتقل لصفوف السيدة العجوز قادما من ريال مدريد الإسباني في عقد يمتد لأربع سنوات وبصفقة وصلت قيمتها إلى 105 مليون يورو وبراتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو.