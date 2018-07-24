هنري يعود للدوري الإنجليزي بمهمة جديدة

أوضحت الصحيفة بأن المستثمرين الجدد في النادي ومن ضمنهم المصري ناصيف سايروس، والذي اشترى معظم أسهمه أخيرا، يهدف إلى إحداث ثورة في النادي.
ويعتزم إقالة ستيف بروس المدير الفني الحالي للنادي، وتعيين هنري بدلا منه.
وكان الفرنسي هنري قد رفض تجديد عقده مع قناة تلفزيونية يقوم فيها بتحليل وتقديم المباريات، ليتابع عمله في المجال التدريبي، وبخاصة بعد المشوار الناجح مع المنتخب البلجيكي في كأس العالم الأخير.
وشغل هنري منصب المدير المساعد لمنتخب بلجيكا واستطاع مع منتخب بلجيكا تحقيق المرتبة الثالثة في البطولة.
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