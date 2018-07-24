هنري يعود للدوري الإنجليزي بمهمة جديدة

نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن موافقة اللاعب الفرنسي السابق، تيري هنري، على قيادة نادي "أستون فيلا" الإنجليزي الذي فشل في الصعود لدوري الدرجة الممتازة.

أوضحت الصحيفة بأن المستثمرين الجدد في النادي ومن ضمنهم المصري ناصيف سايروس، والذي اشترى معظم أسهمه أخيرا، يهدف إلى إحداث ثورة في النادي.

ويعتزم إقالة ستيف بروس المدير الفني الحالي للنادي، وتعيين هنري بدلا منه.

© REUTERS / Darren Staples هنري يرفض عرضا مغريا لكي يواصل طموحه التدريبي

وكان الفرنسي هنري قد رفض تجديد عقده مع قناة تلفزيونية يقوم فيها بتحليل وتقديم المباريات، ليتابع عمله في المجال التدريبي، وبخاصة بعد المشوار الناجح مع المنتخب البلجيكي في كأس العالم الأخير.

وشغل هنري منصب المدير المساعد لمنتخب بلجيكا واستطاع مع منتخب بلجيكا تحقيق المرتبة الثالثة في البطولة.