"برشلونة" يحسم صفقة مالكوم خلال الساعات المقبلة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن اقتراب نادي برشلونة من إغلاق صفقة البرازيلي مالكوم دي أوليفرا، لاعب فريق بوردو الفرنسي.

أكدت الصحيفة الإسبانية تواجد وكيل أعمال اللاعب في برشلونة، اليوم الثلاثاء، استعدادا لإتمام الصفقة بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة بان إعلان الصفقة سيتم في الساعات القليلة المقبلة وبشكل رسمي.

© REUTERS / JUAN MEDINA مدرب برشلونة يصر على شراء لاعب روسي

وتابعت الصحيفة بأن اللاعب سيرتدي الرقم 7 والذي كان قد تم حجزه في وقت سابق للاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أعلن بقاءه في ناديه أتلتيكو مدريد.

يذكر بأن البرازيلي كان قاب قوسين للانتقال لصفوف نادي العاصمة الإيطالية قبل دخول برشلونة على خط المفاوضات ليقنعه بالانضمام لصفوفه.