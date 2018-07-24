رودريجيز يحسم قراره من العودة لريال مدريد

أعلن النجم الكولومبي ونادي "بايرن ميونيخ" الألماني، خاميس رودريجيز، عن شعوره بالسعادة مع فريقه الألماني، وسط شائعات رحيله عن ناديه.

يذكر بأن رودريجيز انتقل من ريال مدريد إلى بايرن، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع إمكانية حق الشراء للبافاري، بحسب ما نشر موقع "جول".

وأثيرت العديد من التكهنات حول رغبة اللاعب في العودة، بعد تألقه مع بايرن بموسمه الأول، وحرص ريال على تواجد اللاعب بصفوفه مرة أخرى.

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من جانبه رد الكولومبي على هذه الشائعات قائلا: "حتى الآن أنا سعيد جدا بتواجدي هنا بموسمي الأول، وأشعر أن النادي والجمهور يحبني جدا".

ويأتي ذلك بعد تصريحات كارل رومينيجيه المدير التنفيذي لبايرن، والذي بدوره نفى عودة صاحب الـ27 عاما لريال.

وأكد رومينجيه: "موقف رودريجيز واضح جدا للجميع، شائعات عودته لريال مدريد مصدرها إسبانيا وهي غير صحيحة".