الاتحاد الإسباني يحدد مباراتي الكلاسيكو للموسم الجديد

أجريت قرعة مباريات الليغا الإسبانية لموسم 2018-2019، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الاتحاد لويس روبياليس.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم انطلاق الموسم الجديد من البطولة في 19 أغسطس/آب المقبل، بحسب ما نقل موقع "جول".

وستشهد الجولة قمة بين أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الوقت الذي سيلتقي فيه برشلونة بنظيره ديبورتيفو أللافيس، كما سيواجه ريال مدريد منافسه خيتافي.

© REUTERS / SERGIO PEREZ رودريجيز يحسم قراره من العودة لريال مدريد

وأعلن الاتحاد عن موعد إقامة مباراتي الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث ستقام مباراة الدور الأولى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب كامب نو، فيما تلعب مباراة الدور الثاني يوم 3 مارس/آذار على ملعب سانتياغو برنابيو.

كما ستلعب مباراة الدور الأول ديربي مدريد يوم 30 سبتمبر/أيلول على ملعب سانتياغو برنابيو، فيما تقام مباراة الدور الثاني على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم 10 فبراير/شباط.