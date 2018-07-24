الاتحاد الإسباني يحدد مباراتي الكلاسيكو للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم انطلاق الموسم الجديد من البطولة في 19 أغسطس/آب المقبل، بحسب ما نقل موقع "جول".
وستشهد الجولة قمة بين أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الوقت الذي سيلتقي فيه برشلونة بنظيره ديبورتيفو أللافيس، كما سيواجه ريال مدريد منافسه خيتافي.
وأعلن الاتحاد عن موعد إقامة مباراتي الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث ستقام مباراة الدور الأولى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب كامب نو، فيما تلعب مباراة الدور الثاني يوم 3 مارس/آذار على ملعب سانتياغو برنابيو.
كما ستلعب مباراة الدور الأول ديربي مدريد يوم 30 سبتمبر/أيلول على ملعب سانتياغو برنابيو، فيما تقام مباراة الدور الثاني على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم 10 فبراير/شباط.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)