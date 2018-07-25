بين سواحل اليونان وإسبانيا إلى هوليوود والكوباكابانا... كيف يقضي نجوم الكرة عطلتهم (صور)

قصد العديد من نجوم الساحرة المستديرة شواطئ بعض الدول للاستمتاع بأشعة الشمس، خلال فترة الإجازة الصيفية.
فاختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شواطئ فورمينتيرا في جزر البليار قبالة سواحل إسبانيا، للاسترخاء برفقة زوجته وأولاده.
ولم يكن البرتغالي رونالدو ببعيد عن الأرجنتيني، حيث قصد الشواطئ اليونانية، وتحديدا في أغلى فيلا متوفرة في فندق كوستا نافارينو، والتي تكلف 7974 يورو في الليلة، تحتوي على نادي رياضي وشاطئ خاص.
وقضى زميل ميسي في برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، الحائز على فضية كأس العالم ، عطلته بطريقة رومانسية برفقة زوجته.
وقضى قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، إجازته برفقة أسرته في إيبيزا، والتقى هناك أحد نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين، جيمس هاردن.
الإنجليزي ولاعب نادي توتنهام، ديلي آلي، لم يكن ببعيد عن الإسباني وقضى عطلته في إيبيزا.
من جهته استمتع الأرجنتيني ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، بأجواء هوليوود وتحديدا في يونيفرسال ستوديوز برفقة عائلته.
أما البرازيلي ولاعب نادي ريال مدريد، مارسيلو، فكان برفقة زوجته كلاريس ألفيس على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو في البرازيل.
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