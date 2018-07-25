بين سواحل اليونان وإسبانيا إلى هوليوود والكوباكابانا... كيف يقضي نجوم الكرة عطلتهم (صور)

يقضي العديد من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم إجازتهم الصيفية برفقة عائلاتهم وأسرهم وحتى أصدقائهم على شواطئ عدد من الدول.

قصد العديد من نجوم الساحرة المستديرة شواطئ بعض الدول للاستمتاع بأشعة الشمس، خلال فترة الإجازة الصيفية.

فاختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شواطئ فورمينتيرا في جزر البليار قبالة سواحل إسبانيا، للاسترخاء برفقة زوجته وأولاده.

Ibiza ☀️ Публикация от MESSIMANIACAS (@messimaniacas) 17 Июл 2018 в 7:36 PDT





ولم يكن البرتغالي رونالدو ببعيد عن الأرجنتيني، حيث قصد الشواطئ اليونانية، وتحديدا في أغلى فيلا متوفرة في فندق كوستا نافارينو، والتي تكلف 7974 يورو في الليلة، تحتوي على نادي رياضي وشاطئ خاص.

❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 9 Июл 2018 в 3:02 PDT





وقضى زميل ميسي في برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، الحائز على فضية كأس العالم ، عطلته بطريقة رومانسية برفقة زوجته.

🔗⚪️🌴🌊❣️ @raquel_mauri Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 21 Июл 2018 в 1:47 PDT

🔗❤️🐴🍃 @raquel_mauri Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 19 Июл 2018 в 6:04 PDT

وقضى قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، إجازته برفقة أسرته في إيبيزا، والتقى هناك أحد نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين، جيمس هاردن.

🍣🍤😋😋🍣🍤 ❤💜 @pilarrubio_oficial Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 24 Июл 2018 в 12:07 PDT

The Beards 🧔🏼✌🏻🧔🏾 @jharden13 Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 18 Июл 2018 в 5:13 PDT

الإنجليزي ولاعب نادي توتنهام، ديلي آلي، لم يكن ببعيد عن الإسباني وقضى عطلته في إيبيزا.

Say cheese 📸 Публикация от Dele (@dele) 24 Июл 2018 в 1:06 PDT

من جهته استمتع الأرجنتيني ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، بأجواء هوليوود وتحديدا في يونيفرسال ستوديوز برفقة عائلته.

#losangeles Публикация от Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) 16 Июл 2018 в 3:45 PDT

#familia Публикация от Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) 20 Июл 2018 в 6:53 PDT

أما البرازيلي ولاعب نادي ريال مدريد، مارسيلو، فكان برفقة زوجته كلاريس ألفيس على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو في البرازيل.