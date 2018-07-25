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    حمام سباحة بأحد المنتجعات فى ولاية باجا كاليفورنيا المكسيكية

    بين سواحل اليونان وإسبانيا إلى هوليوود والكوباكابانا... كيف يقضي نجوم الكرة عطلتهم (صور)

    © flickr.com / Nan Palmero
    رياضة
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    يقضي العديد من لاعبي كرة القدم الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم إجازتهم الصيفية برفقة عائلاتهم وأسرهم وحتى أصدقائهم على شواطئ عدد من الدول.

    قصد العديد من نجوم الساحرة المستديرة شواطئ بعض الدول للاستمتاع بأشعة الشمس، خلال فترة الإجازة الصيفية.

    فاختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شواطئ فورمينتيرا في جزر البليار قبالة سواحل إسبانيا، للاسترخاء برفقة زوجته وأولاده.

    Mais fotos de Messi aproveitando suas férias em Ibiza‬ ☀️ @leomessi

    Публикация от MESSIMANIACAS (@messimaniacas) 17 Июл 2018 в 11:29 PDT

    Ibiza ☀️

    Публикация от MESSIMANIACAS (@messimaniacas) 17 Июл 2018 в 7:36 PDT


    ولم يكن البرتغالي رونالدو ببعيد عن الأرجنتيني، حيث قصد الشواطئ اليونانية، وتحديدا في أغلى فيلا متوفرة في فندق كوستا نافارينو، والتي تكلف 7974 يورو في الليلة، تحتوي على نادي رياضي وشاطئ خاص.

    ❤️

    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 9 Июл 2018 в 3:02 PDT


    وقضى زميل ميسي في برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، الحائز على فضية كأس العالم ، عطلته بطريقة رومانسية برفقة زوجته.

    🔗⚪️🌴🌊❣️ @raquel_mauri

    Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 21 Июл 2018 в 1:47 PDT

    🔗❤️🐴🍃 @raquel_mauri

    Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 19 Июл 2018 в 6:04 PDT

    وقضى قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، إجازته برفقة أسرته في إيبيزا، والتقى هناك أحد نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين، جيمس هاردن.

    🍣🍤😋😋🍣🍤 ❤💜 @pilarrubio_oficial

    Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 24 Июл 2018 в 12:07 PDT

    The Beards 🧔🏼✌🏻🧔🏾 @jharden13

    Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 18 Июл 2018 в 5:13 PDT

    الإنجليزي ولاعب نادي توتنهام، ديلي آلي، لم يكن ببعيد عن الإسباني وقضى عطلته في إيبيزا.

    Say cheese 📸

    Публикация от Dele (@dele) 24 Июл 2018 в 1:06 PDT

    من جهته استمتع الأرجنتيني ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، بأجواء هوليوود وتحديدا في يونيفرسال ستوديوز برفقة عائلته.

    #losangeles

    Публикация от Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) 16 Июл 2018 в 3:45 PDT

    #familia

    Публикация от Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) 20 Июл 2018 в 6:53 PDT

    أما البرازيلي ولاعب نادي ريال مدريد، مارسيلو، فكان برفقة زوجته كلاريس ألفيس على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو في البرازيل.

    #021 ⚽️🏝 Tudo nosso!!!

    Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) 21 Июл 2018 в 3:50 PDT

     

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    الكلمات الدلالية:
    مطار إيبيزا, إسبانيا, لاعب, سياحة, كرة القدم, ديلي آلي, راكيتيتش, أغويرو, ميسي, مارسيلو, رونالدو, اليونان
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