"جيمس بوند" والفرعون صلاح وجها لوجه في أمريكا (فيديو)

نشر موقع ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي" تويتر"، مقطع فيديو للقاء الممثل الإنجليزي، دانيال كريغ، والمعروف بأدائه لدور شخصية "جيمس بوند" مع لاعبي النادي.

التقى كريغ بعدد من لاعبي الفريق الإنجليزي المتواجدين حاليا في أمريكا للمشاركة ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

ويظهر مقطع الفيديو التقاء الممثل الإنجليزي باللاعبين في غرفة تغيير الملابس، حيث تبادل معهم الحديث وقام بالتقاط الصور التذكارية.

وكان للمصري محمد صلاح نصيبه من اللقاء، بصورة مع الممثل وحديث لفترة قصيرة.

واشتهر كريغ بأدائه لدور العميل السري "جيمس بوند" منذ 2006.

يذكر بأن ليفربول استطاع تحقيق فوز على منافسه الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي، ضمن مباريات البطولة، صباح اليوم الخميس، وبهدفين لهدف، كان للمصري حصة فيها بتسجيله لهدف.