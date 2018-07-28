هاميلتون ينتزع مركز أول المنطلقين في سباق المجر بفورمولا 1

انتزع البريطاني، لويس هاميلتون، متصدر بطولة العالم، مركز أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى، في فورمولا 1، بعدما تصدر التجارب التأهيلية، وسط ظروف جوية صعبة، من أمطار ورعد وبرق، اليوم، السبت.