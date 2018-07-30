"فيفا" يعلق على تقرير "العمليات السوداء" في قطر

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي للفيفا في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على طلب التعليق حول المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، حول انتهاكات في اختيار قطر كمكان لاستضافة كأس العالم 2022: "أما بالنسبة للمناقصة لعقد بطولة العالم في 2018 و2022، فإنه، كما تعلمون، تم إجراء تحقيق شامل [من قبل الرئيس السابق لغرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق]، مايكل غارسيا، والنتائج التي توصل إليها وردت في تقرير نشر على الموقع الرسمي للفيفا".

وأضاف ممثل "فيفا" أنه "بشكل عام، يمكن تقديم الشكاوى حول الانتهاكات المحتملة لمدونة الأخلاقيات في الفيفا من خلال آلية سرية لنقل رسائل الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وكان "فيفا" قد نشر في يونيو/ حزيران 2017 تقريرا كاملا عن غارسيا، حول التحقيق في إجراء انتخابات الدول المضيفة في بطولة العالم في 2018 و2022، ولم يتم العثور على الانتهاكات في انتخاب مضيفي البطولتين، وهما روسيا وقطر.

ونشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية تقريرا، أكدت فيه حصولها على وثائق مسربة، تكشف عن حملة "عمليات سوداء" دبرتها قطر لتخريب خطط منافسيها في استضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وقالت الصحيفة البريطانية إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني "سرية"، حصلت عليها من قبل أحد المخبرين الذين عملوا مع الملف القطري لفترة طويلة، تكشف كيف كانت تدير قطر حملة "عمليات سوداء" بالتعاون مع شركات علاقات عامة وعملاء سابقين في الاستخبارات المركزية الأمريكية ضد منافسيها الرئيسيين في تنظيم "مونديال 2022"، وبالأخص الولايات المتحدة وأستراليا.