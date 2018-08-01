أهداف مباراة تشيلسي وأرسنال في كأس الأبطال (فيديو)

حقق آرسنال الإنجليزي الفوز على تشيلسي، بركلات الترجيح، خلال اللقاء االذي أقيم ضمن فعاليات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

افتتح تشيلسي التسجيل عبر أنطوني روديغر في الدقيقة الخامسة، قبل أن يهدر ألفارو موراتا ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 93 يدرك ألكنسدر لاكازيت التعادل، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي حسمها المدفعجية بنتيجة 6-5.