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21:09 04 أغسطس/ أب 2018
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    الجائزة الكبرى لـ فورمولا-1 في سوتشي

    ريتشياردو يترك "رد بول"... ويثير الكثير من الأسئلة دون إجابة في فورمولا 1

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    رياضة
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    قد يمثل "أصعب قرار" في حياة دانييل ريتشياردو ترك "رد بول" والانضمام لـ"رينو" الموسم المقبل أنباء سارة لبعض سائقي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لكنه سيترك البعض في مواجهة حالة عدم تيقن بشأن المستقبل.

    لكن الأسئلة الفورية التي يجب الإجابة عليها هي من سيكون بديل السائق الأسترالي إلى جانب ماكس فرستابن وماذا سيحدث للإسباني كارلوس ساينز الذي تم أخذ مكانه؟

    فورمولا1
    © AFP 2018 /
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    وظهر السؤالان معا في ظل اعارة ساينز، 23 عاما، لرينو من رد بول في 2018 بعد أن احتاج الفريق الفرنسي لبديل للبريطاني جوليون بالمر الذي لم يكن يؤدي بالشكل المطلوب، بحسب رويترز. 

    ومن الممكن الدفع بساينز ضمن صفوف رد بول لكن هذه التوليفة التي ضمته إلى جانب فرستابن في تورو روسو كانت بعيدة عن السلاسة المطلوبة وبات السائق الهولندي البالغ من العمر 20 عاما الآن المحور الرئيسي لتركيز الفريق.

    وتألق الفرنسي بيير جاسلي بطل فورمولا 2 2016 مع تورو روسو ومن الممكن تصعيده للمشاركة مع رد بول بسبب خبرته في استخدام محركات هوندا في الموسم الحالي. وستصبح هوندا شريكا لرد بول على صعيد المحركات في 2019.

    وحتى يقرر رد بول، ستكون يد ساينز مغلولة وسيظل أي انتقال آخر معلقا رغم إبداء مكلارين الاهتمام بالتعاقد معه.

    وسيؤدي تصعيد جاسلي لترك رد بول في أزمة مصدرها تورو روسو حيث لا يبدو أن هناك أي سائق شاب مؤهل يمكن تصعيده من اكاديمية رد بول للناشئين لشغل الفراغ الذي سيحدث كما من غير المحتمل أن يعود ساينز.

    وهذا قد يعني ان يتم إرجاء اتخاذ قرار بشأن زميل جاسلي في 2018، وهو النيوزيلندي بريندون هارتلي رغم أنه بدا أنه أقرب للرحيل عن الفريق.

    متسابق من فريق ريد بول دانيال كفيات خلال مرحلة التصفيات لبطولة فورمولا-1
    © Sputnik . Aleksei Filippov
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    وسينتظر مكلارين ليرى ماذا سيكون قرار فرناندو الونسو (37 عاما) بطل العالم مرتين والفائز بسباق لومان 24 ساعة بشأن الخطوة المقبلة في مستقبله.

    وسيؤثر القرار الكبير على مستقبل زميله البلجيكي ستوفل فاندورنه المتعثر والسائق البريطاني البديل لاندو نوريس.

    وأبدى تورو روسو اهتمامه بضم نوريس بعد أن طرحت مسألة البحث عن بديل لهارتلي في وقت سابق هذا الموسم لكن مكلارين لم يهتم.

    وسينتظر الجميع ليرى ما إذا كان هذا قد يتغير حال ظل الوضع على كما هو في ووكينج بعدم وجود مقعد في 2019.

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    سيارة فورمولا1, فورمولا-1, إسبانيا
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