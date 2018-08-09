أول تصريح من كورتوا بعد الانتقال إلى ريال مدريد

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكد كورتوا، في تصريحات في المؤتمر الصحفي لتقديمه، أنه فضل الانتقال للنادي الملكي، على الرغم من تلقيه عروض براتب أكبر.
وقال كورتوا: "أنا فخور بالانضمام إلى أفضل ناد في العالم، أردت الذهاب إلى مدريد، لأن كاسياس كان هنا وكنت أتابعه دائما وأشاهد رد فعله في المرمى".
وبشأن المنافسة على حراسة المرمى مع باقي الحراس تابع: "ليس لدي أي شك في علاقتي مع الحراس المرمى الموجودين، عندما ذهبت لتشيلسي كان يتواجد بيتر تشيك ولا زلنا أصدقاء".
وواصل: "تلقيت عروضا كثيرة للرحيل عن تشيلسي، وبعضها كان أفضل بكثير على الجانب الاقتصادي، ولكن عندما علمت باهتمام ريال مدريد، فضلت الانضمام للنادي الأفضل في العالم".
وعن علاقته بهازارد، أوضح الحارس "لقد هنأني بعد وصولي مدريد، هو لاعب عظيم وأتمني أن ألعب معه مجددا، آمل أن يأتي إلى هنا يوم ما".
كما تحدث كورتوا عن علاقته بجمهور فريقه السابق أتلتيكو مدريد، قائلا: "لدي احترام كبير للأتليتي، كما اكتسبت احترام الناس هناك، اليوم أنا هنا، لم يسبق لي أن قبلت الشعار في أي فريق من قبل، ولكن كنت أشعر به فعلا".
وأكمل: "كيلور حارس عظيم وسبق أن ساهم مع ريال مدريد في الفوز بالعديد من البطولات، ولكن جئت إلى هنا بإمكانياتي لتقديم المساعدة، لم يخبرني أحد بأنني سألعب منذ البداية، مثلما حدث في تشيلسي لم يخبرني أحد بذلك، ولكن انتهى الأمر بالمشاركة".
👔 Estas fueron las primeras palabras de @thibautcourtois tras su presentación como jugador del @realmadrid. | #WelcomeCourtois pic.twitter.com/VLAYxcrtuH— Real Madrid C.F. (@realmadrid) ٩ أغسطس ٢٠١٨
وأردف: "الأغنية التي رددتها ضد مدريد كانت قديمة للغاية، حينها كنت صغيرا جدا، وأطلب السماح من الجميع على هذا اليوم، وكذلك من أي شخص شعر بالإهانة".
واختتم كورتوا حديثه: "أعود إلى الليجا بمزيد من التطور والنضج والعضلات، لقد تحسنت عن السنوات الماضية، ولايزال أمامي سنوات أفضل في المستقبل".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)