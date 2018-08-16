مصر تكتسح السعودية بنتيجة 36-1

نجح المنتخب المصري للشباب لكرة الماء، في اكتساح نظيره السعودي، بنتيجة 36-1.

وأقيمت المباراة ضمن إطار منافسات بطولة العالم لكرة الماء للشباب، والتي تقام فعالياتها في دولة المجر.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الماء مكون من أشرف منصور، مدير فني المنتخبات الوطنية، وهشام نافع، مدربا عاما، ومحيي صلاح، مدرب مرحلة 2000، وهاني مطر، مدرب مرحلة 2001، ومحمد حسن، مدرب حراس المرمى.

عاجل — مصر تكتسح السعودية 36-1 في بطولة العالم للشباب لكرة الماء بالمجر! #BREAKING pic.twitter.com/cQCagla67T — Egypt Sports Network (@EgyptSportsNet) August 16, 2018

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