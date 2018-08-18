قبل مباراته الأولى مع يوفنتوس... بيليه يوجه رسالة إلى رونالدو

وجه أسطورة كرة القدم العالمية والبرازيلية، بيليه، اليوم السبت، رسالة لكريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق ولاعب يوفنتوس الجديد، قبل أول مباراة له مع السيدة العجوز والتي ستقام الليلة أمام كييفو فيرونا بالكالتشيو.

وكتب بيليه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حظ طيب كريستيانو، في أول مباراة لك مع اليوفي".

وأضاف: "في عام 61، حاول مالك (فيات)، ضمي ليوفنتوس، لكن تلك هي الخطوط الوحيدة (قميص سانتوس)، اللتي تليق ببيليه".

Good luck, Cristiano, for your first game with @juventusfc. In '61, Fiat's owner offered to buy me but these are the only stripes for Pelé! / Boa sorte, @Cristiano, no seu primeiro jogo na Juventus. Em 61, o dono da Fiat tentou me levar, mas essas são as únicas listras pro Pelé! pic.twitter.com/W81OPW5RyM — Pelé (@Pele) August 18, 2018

وكان بيليه يلعب في سانتوس البرازيلي، الذي يرتدي قميصًا به خطوط، قريبة الشبه بقميص السيدة العجوز.

يذكر أن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس خلال الصيف الجاري مقابل 105 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات وبراتب سنوي 30 مليون يورو.

ورونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا في كل المسابقات، كما فاز بلقبين للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني، كما أنه أفضل هداف لريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني، برصيد 309 أهداف، وكذلك أفضل هداف للميرنجي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، برصيد 105 أهداف.