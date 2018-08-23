حقيقة صورة تركي آل الشيخ التي أثارت تساؤلات عديدة

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وهيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أثارت تساؤلات عديدة بشأن حالته الصحية.

وتظهر الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تركي آل الشيخ وهو مستلق على سرير داخل أحد المستشفيات.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. pic.twitter.com/o6CKFZ20qg — خالد الشنيف (@k_alshenaif) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

وكان تركي آل الشيخ قد كتب صباح اليوم الخميس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أنه سيدخل إلى المستشفى اليوم، مودعا متابعيه ببعض تغريداته.

وقال آل الشيخ في تغريده: "أنا داخل المستشفى النهاردة عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي".



وعلق آل الشيخ، أيضا اليوم، على الإعلامي المصري مدحت شلبي بعدما نسب أحد لاعبي الأهلي إليه.

وكان مدحت شلبي خلال تعليقه على مباراة "الأهلي" و"وادي دجلة" في الأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز، أطلق على صلاح محسن، مهاجم "الأهلي"، اسم صلاح تركي، مشيرا لتحمل آل الشيخ لتكاليف الصفقة، التي بلغت — وقتها — 38 مليون جنيه مصري.



وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عتاب محب للكابتن مدحت شلبي صلاح محسن مش صلاح تركي".

وتابع "مفيش حد يستاهل يبقى مرتبط بتركي إلا ناصر وإخوانه".

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد تحمل صفقة انتقال صلاح محسن من نادي "إنبي" المصري إلى نظيره "الأهلي" خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة قدرت بـ38 مليون جنيه، حينما كان رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء.