تركي آل الشيخ يوجه رسالة للجماهير

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، رسالة للجماهير السعودية، وذلك بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وكتب آل الشيخ على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها:" الحمدلله أنا بخير… وأول واحد في حفل انطلاقة الدوري إن شاء الله..".

الحمدلله أنا بخير… وأول واحد في حفل إنطلاقة الدوري إن شاء الله.. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

وتتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لآل الشيخ، أثارت تساؤلات عديدة بشأن حالته الصحية.

وتظهر الصورة، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تركي آل الشيخ وهو مستلق على سرير داخل أحد المستشفيات.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. pic.twitter.com/o6CKFZ20qg — خالد الشنيف (@k_alshenaif) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

وكان تركي آل الشيخ قد كتب صباح اليوم الخميس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أنه سيدخل إلى المستشفى اليوم، مودعا متابعيه ببعض تغريداته.

وقال آل الشيخ في تغريده: "أنا داخل المستشفى النهاردة عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي".