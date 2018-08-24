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17:32 24 أغسطس/ أب 2018
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    الفيفا

    لتحريضه ضد ميسي... "فيفا" يتخذ قرارا ضد رئيس الاتحاد الفلسطيني

    © AFP 2018 / MICHAEL BUHOLZER
    رياضة
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    قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، عاما واحدا.

    ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، عاما واحدا، بسبب تحريضه ضد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

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    © REUTERS / JON NAZCA
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    وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن اللجنة التأديبية لفيفا قررت وقف الرجوب عاما، مع فرض غرامة مالية، قدرها 20 ألف فرنك سويسري، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.
    وكان جبريل الرجوب قد شن حملة ضد منتخب الأرجنتين، وقائده ليونيل ميسي، عندما قرر الاتحاد الأرجنتيني إقامة مباراة بين منتخب التانغو وإسرائيل في القدس، قبل أن تلغى المباراة، بسبب ضغوط سياسية فلسطينية، في يونيو/ حزيران الماضي.

    وعلقت الصحيفة العبرية على لسان ميري ريغيف، وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية، على وقف الرجوب، بقولها، إنه ليس هناك مكانا للإرهابيين في عالم كرة القدم. وزعمت ريغيف أن مكان جبريل الرجوب هو السجن.

    يذكر أن الأرجنتين اعتذرت عن الحضور إلى مدينة القدس، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لأسباب مختلفة، من بينها الادعاء بتلقي ميسي تهديدات من "تنظيم داعش"، وعدم رغبة الأرجنتين الربط بين السياسة والدين، خاصة وأن المباراة كان مقررا إقامتها بمدينة القدس، تزامنا مع مرور سبعين عاما على إقامة دولة إسرائيل.

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    الكلمات الدلالية:
    الأرجنتين, القدس, تنظيم داعش, القدس, فلسطينيون, تصنيف الفيفا, فلسطين
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