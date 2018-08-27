تركي آل الشيخ يعلق على أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة: فلسفة وغرور

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على أزمة محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، مع اتحاد الكرة المصري.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" يوم الاثنين: "بصفتي رئيس الاتحاد العربي كل الدعم لاتحاد الكرة المصري. الغرور مقبرة النجوم، لم أستطع اكمال المقطع من الفلسفة والغرور. منتخب مصر 23 أسد".

وأضاف آل الشيخ "على فكرة أنا مع صلاح بس بقول كده عشان تعندو وتغيرو الاتحاد".

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة بيانا رسميا، لشرح الأزمة التي نشبت بين الجبلاية ومحمد صلاح.

وشن محمد صلاح، هجوما جديدا على اتحاد الكرة المصري، منذ حل الأزمة التي نشبت بين الطرفين قبل منافسات كأس العالم، قبل أن يتحدث للجماهير في مقاطع مصورة.