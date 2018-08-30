قرعة دوري أبطال أوروبا... مجموعة نارية لبرشلونة ورونالدو يصطدم بفريقه القديم

وأظهرت القرعة وقوع برشلونة في مجموعة نارية، فيما سيواجه كريستيانو رونالدو فريقه القديم.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: أتيلتكو مدريد؛ بروسيا دورتموند؛ موناكو؛ كلوب بروغ
المجموعة الثانية: برشلونة؛ توتنهام هوتسبير؛ بي إس في إيندهوفين؛ إنتر ميلان
المجموعة الثالثة: باريس سان جيرمان؛ نابولي؛ ليفربول؛ سيرفينا زفيزدا
المجموعة الرابعة: لوكوموتيف موسكو؛ بورتو؛ شالكة؛ جلاطا سراي
المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ؛ بنفيكا؛ أياكس أمستردام؛ آيك أثينا
المجموعة السادسة: مانشستر سيتي؛ شاختار دونتسيك؛ ليون؛ هوفينهايم
المجموعة السابعة: ريال مدريد؛ روما؛ سيسكا موسكو؛ بلتزين
المجموعة الثامنة: يوفنتوس؛ مانشستر يونايتد؛ فالنسيا؛ يانغ بويز.
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