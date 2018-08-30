وكزة راموس إلى كتف محمد صلاح بعد فوزه بالجائزة تثير جدلا واسعا (صور + فيديو)

أثار رد فعل مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، مع المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه بجائزة أفضل مدافع في أوروبا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.

وفاز راموس بلقب أفضل مدافع في أوروبا، فيما خسر محمد صلاح لقب أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، وذهبت الجائزة إلى لاعب ريال مدريد، الكرواتي، لوكا مودريتش.

© AP Photo / Amr Nabil محمد صلاح يخسر لقبا أوروبيا... وراموس يفوز

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المنشورة راموس، وهو يعود من استلام جائزة أفضل مدافع في الحفل المقام في موناكو، إقدامه على وكز محمد صلاح في كتفه، قبل أن يجلس على مقعده مجددا.

وفي المقابل، لم يلتفت له محمد صلاح ولم يبادله الابتسام أو التهاني، بعكس مودريتش الذي كان يجلس بجوار صلاح، الذي التفت ليصافح زميله في ريال مدريد.

When Ramos touches Salah's shoulder 💀 pic.twitter.com/lO2Kws92VX — Bleacher Report (@BleacherReport) August 30, 2018

وتسبب راموس في إصابة محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

Mo Salah is set to miss the rest of the season after a disgusting attack on his shoulder by Sergio Ramos pic.twitter.com/z52SpT5zwE — ODDSbible (@ODDSbible) August 30, 2018

​وقدم محمد صلاح، (25 عاما)، موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى.