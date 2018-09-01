بالفيديو..بايرن ميونيخ يسحق شتوتغارت بثلاثية نظيفة

تغلب نادي بايرن ميونيخ على مضيفه شتوتغارت، بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من البوندسليجا.

تناوب كل من ليون جوريتسكا و ليفاندوفسكي و مولر على تسجيل الاهداف في الدقائق 37 و 62 و 76.

ليرتفع بذلك رصيد البايرن إلى 6 نقاط، وليحتل صدارة الدوري متقدما على فولسفبورغ بفارق الأهداف.

في الوقت الذي تراجع فيه شتوتغارت للمركز الأخير دون أي نقطة.