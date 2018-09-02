اتليتيكو يتلقى هزيمة مفاجئة أمام سيلتا

كان اتليتيكو مدريد ضحية أول مفاجأة كبرى هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بخسارته 2-صفر أمام سيلتا فيجو بعد طرد المدافع ستيفان سافيتش خلال شوط ثان كارثي لفريق المدرب دييجو سيميوني أمس السبت.

© REUTERS / SERGIO PEREZ "لم نلعب بشكل رائع"... جريزمان يقود أتليتيكو لفوزه الأول في الدوري الإسباني

ووضع ماكسي جوميز مهاجم أوروغواي أصحاب الأرض في المقدمة في بداية الشوط الثاني بعدما استغل خطأ مواطنه دييجو جودين ثم ضاعف إياجو أسباس التقدم بضربة رأس في الدقيقة 52 بعد يوم من استبعاده من تشكيلة مدرب اسبانيا لويس إنريكي، بحسب رويترز.

وازداد الوضع سوءا لأتليتيكو بعد حصول مدافعه سافيتش على الإنذار الثاني وبعد دقيقة واحدة استقبل هدفا ثالثا عبر جوستافو كابرال لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

ويملك أتليتيكو أربع نقاط من أول ثلاث مباريات وقد يتراجع للمركز الخامس خلف ريال مدريد، الذي يستضيف ليجانيس في وقت لاحق اليوم السبت وبرشلونة الذي يستقبل الوافد الجديد ويسكا غدا الأحد، إذا حقق منافساه الفوز.