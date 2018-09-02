بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي (2-0)

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بالفوز على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أحرز ثنائية الشياطين الحمر روميلو لوكاكو في الدقيقتين 27 و44.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بينما يقبع بيرنلي في المركز قبل الأخير برصيد نقطة.