بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وويسكا في الدوري الإسباني (8-2)

سحق برشلونة منافسه ويسكا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين.

باغت الضيوف الجميع في كامب نو بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق كوتشو هيرنانديز، كما جاء الهدف الثاني عن طريق أليكس جالار في الدقيقة 42.

ورد البلوغرانا بالثمانية عن طريق ليونيل ميسي (هدفين) ولويس سواريز (هدفين) وخورخي بوليدو بالخطأ في مرماه وعثمان ديمبلي وجوردي ألبا وإيفان راكيتيتش في الدقائق 16 و24 و39 و48 و52 و61 و81 و93.

بهذه النتيجة تصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، بينما يقبع ويسكا في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.