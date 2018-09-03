صلاح ورونالدو ومودريتش في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

وضمت القائمة 3 لاعبين وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.

​وكان صلاح، قد سبق وتواجد ضمن قائمة ضمت 10 لاعبين هم الأفضل في العالم، بعد موسم استثنائي قدمه مع ليفربول الإنجليزي، وحصوله على جائزة هداف الدوري الانجليزي وأفضل لاعب في انجلترا وعدد من الجوائز الفردية.

ويعد صلاح، أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يدخل القائمة النهائية لجوائز "The Best"، بعد الانفصال عن جائزة "بالون دي أور" في أخر عامين.

أما رونالدو ومودريتش فقد نجحا في قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، كما ساهم النجم الكرواتي في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

وسيتنافس كل من الفرنسيين زين الدين زيدان، وديديه ديشامب، والكرواتي زلاتكو داليتش على جائزة أفضل مدرب، فيما اقتصرت المنافسة على جائزة أفضل مدرب للسيدات، بين رينالد بيدروس، أساكو تاكاكورا، سارينا ويجمان.