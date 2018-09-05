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17:42 05 سبتمبر/ أيلول 2018
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    إيسلندا تفوز على انجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية

    افتتاح ناري للبطولة الحديثة... كل ما تريد معرفته عن "دوري الأمم الأوروبية"

    © AFP 2018 / Bertrand Langlois
    رياضة
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    تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى حدث خاص هذه المرة، إذ تنطلق بطولة دوري الأمم الأوروبية بنسختها الأولى، التي ستلعب على مدار الموسم كاملا خلال فترات التوقف الدولي.

    استحدث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي يقيمها الاتحاد القاري للمرة الأولى بدءا من هذه السنة، فأصبح لدينا الآن كأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم الأوروبية.

    لماذا تم إنشاء هذه البطولة؟

    فكرة إنشاء هذه البطولة ترجع للاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني ، الرئيس السابق لليويفا والموقوف حاليا ، والذي تمكن من وضعها في حيز التنفيذ قبل رحيله عن منصب رئيس اليويفا على خلفية تورطه في فضيحة فساد.

    جماهير ألمانية
    © REUTERS / WOLFGANG RATTAY
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    وكان بلاتيني قد انتقد جدول المباريات الودية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائلا: "المباريات الودية لا تهم أحدا، لا تهم الجماهير ولا الصحفيين ولا اللاعبين".

    ويهدف اليويفا من إقامة بطولة دوري الأمم إلى جذب اهتمام الجماهير بالمنتخبات في فترات ما بين نسخ بطولة كأس الأمم الأوروبية.

    ولكي يمنح البطولة قدرا أكبر من الإثارة والمتعة، قرر اليويفا منح بطل كل مجموعة فرصة لخطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا التالية.

    ويشارك في المسابقة المنتخبات الوطنية الأوروبية الـ55، على أن توزع على 4 مستويات يضم كل منها أربع مجموعات من ثلاثة منتخبات على الأقل، وفقا للموقع الرسمي لليويفا.

    وتهدف المسابقة بشكل أساسي إلى تقليص عدد المباريات الدولية الودية غير المهمة، والاستعاضة عنها بلقاءات أكثر تنافسية.

    وتقسم الفرق المشاركة على 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات "اليويفا" بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى على مجموعات.

    وعقب انتهاء المواجهات في كل مستوى بنظام الذهاب والإياب، تصعد المنتخبات متصدرة المجموعات إلى المستوى الأعلى، وتهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير إلى المستوى الأدنى.

    وتلعب المنتخبات الأربعة الأوائل في كل مستوى، دورة مجمعة لتحديد بطل هذا المستوى، بينما تتنافس الفرق الأربعة الأوائل في المستوى الأول على اللقب.

    نظام البطولة

    وستقسم المنتخبات الأوروبية البالغ عددها 55 إلى أربع درجات تسمى "دوريات" وهي دوري (A) مكون من 12 فريقا، ودوري (B) مكون من 12 فريقا، ودوري (C) مكون من 15 فريقا، وأخيرا دوري (D) مكون من 16 فريقا. وسيحتوي كل دوري على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 أو 4 فرق حسب عدد منتخبات كل دوري.

    موعد إقامة المباريات

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    تنطلق النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، غدا الخميس، وتنتهي في يونيو 2019.

    وتقام المرحلتان الأولى والثانية، في الفترة ما بين يومي 6 و11 سبتمبر/أيلول الحالي، في حين تقام المرحلتان الثالثة والرابعة، في الفترة ما بين يومي 11 و16 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

    وتقام المرحلتان الخامسة والسادسة، بداية من 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

    وتقام منافسات الدورة المجمعة، في الفترة ما بين الخامس والتاسع من يونيو/حزيران المقبل، ولكن مقر استضافتها لم يتحدد بعد.

    ولن يلغي الاتحاد القاري التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، التي ستقام بمشاركة 24 منتخباً من القارة, وستقام هذه التصفيات في الفترة الممتدة بين مارس ونوفمبر 2019.

    غير أن التصفيات لن تصبح الوسيلة الوحيدة للتأهل للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية.

    ففي النسخة المقبلة من البطولة القارية التي تقام مرة كل 4 أعوام، سيتأهل 20 منتخبا من التصفيات (الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات العشر)، أما المقاعد الأربعة المتبقية، فسيتم اختيارها بموجب الأدوار النهائية للبطولة الحديثة "دوري الأمم".

    وستنطلق تصفيات كأس الأمم الأوروبية لاحقا في مارس 2019، عقب نهاية منافسات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

    وسيشارك في التصفيات جميع منتخبات أوروبا الـ55. وسيتم حسم 20 بطاقة تأهل فقط من أصل 24 بطاقة من خلال التصفيات، بينما تتوزع البطاقات الأربع المتبقية على الفرق التي حققت أفضل نتيجة في دوري الأمم الأوروبية (باستثناء المنتخبات التي تأهلت بالفعل ليورو 2020) بواقع بطاقة لكل دوري، وذلك للتنافس على التأهل لكأس الأمم الأوروبية 2020.

    الجولة الأولى

    (الافتتاح) منتخب ألمانيا × منتخب فرنسا: غدا الخميس 6 سبتمبر — المجموعة الأولى

    فرانسوا هولاند
    © Sputnik . Sergei Guneev
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    منتخب إيطاليا × منتخب بولندا: الجمعة 7 سبتمبر — المجموعة الثالثة

    منتخب سويسرا × منتخب آيسلندا: السبت 8 سبتمبر — المجموعة الثانية

    منتخب إنجلترا × منتخب إسبانيا: السبت 8 سبتمبر — المجموعة الرابعة

    الجولة الثانية

    منتخب فرنسا × منتخب هولندا: الأحد 9 سبتمبر — المجموعة الأولى

    منتخب البرتغال × منتخب إيطاليا: الاثنين 10 سبتمبر — المجموعة الثالثة

    منتخب آيسلندا × منتخب بلجيكا: الثلاثاء 11 سبتمبر — المجموعة الثانية

    منتخب كرواتيا × منتخب إسبانيا: الثلاثاء 11 سبتمبر — المجموعة الرابعة

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    كأس أوروبا, أخبار الرياضة, الاتحاد ادولي لكرة القدم, الاتحاد الأوروبي لكرة القدم, أوروبا, ألمانيا, فرنسا
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