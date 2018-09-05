محمد صلاح يعود إلى حصد الجوائز (فيديو)

نجح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بالحصول على جائزة جديدة داخل فريقه من خلال تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي.

حصل هدف محمد صلاح في مرمى برايتون ب‍الدوري الإنجليزي الممتاز على جائزة الهدف الأفضل في شهر أغسطس/ آب الماضي، بحسب الموقع الرسمي لنادي "ليفربول".

وترشح محمد صلاح خلال الفترة الماضية لجائزة أفضل لاعب أوروبي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ونافس البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد الإسباني وهو الذي نجح في حصد الجائزة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي مقطع فيديو لأفضل الأهداف التي سجلها لاعبو الريدز خلال شهر أغسطس وتصدر القائمة اللاعب المصري محمد صلاح.

That left foot is magic ✨@MoSalah has earned the #LFC Goal of the Month award for August 🙌pic.twitter.com/WZLJsP1uIX — LFC USA (@LFCUSA) September 5, 2018

وظهر مهاجم ليفربول من جديد في منافسة شرسة على لقب أفضل لاعب في العالم، أمام الثنائي رونالدو ومودريتش مرة أخرى على جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويواصل الجناح المصري المميز في التألق من خلال حصد الجوائز الفردية، بعد نجاحاته في الموسم الماضي وحصوله على العديد من الجوائز وهي جائزة أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الماضي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، جائزة هداف مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين.