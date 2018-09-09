إسبانيا تستهل عهد انريكي بالفوز على انجلترا في دوري الأمم

وعقب ثمانية أسابيع من مسيرة رائعة في كأس العالم انتهت أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي، بدا أداء إنجلترا التي يسودها التفاؤل مقبولا مع افتتاح ماركوس راشفورد التسجيل عقب 11 دقيقة، بحسب رويترز.
والقت اصابة لوك شو الظهير الأيسر لانجلترا، والتي تبدو بالغة احتاجت لوقت طويل للعلاج بعد أن اصطدمت رأسه بداني كاربخال، بظلالها على الشوط الثاني.
وهددت اسبانيا بزيادة تقدمها مع استحواذها على الكرة لكن إنجلترا انهت بقوة واهدر راشفورد فرصة خطيرة للتعادل عندما سدد مباشرة في ديفيد دي خيا قبل ان يلغي الحكم هدفا سجله البديل داني ويلبيك في الوقت بدل الضائع.
وهذه أول هزيمة لانجلترا في آخر 25 مباراة رسمية لها على ملعب ويمبلي.
وستواجه انجلترا واسبانيا منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة في الدرجة الاولى بدوري الامم وهي بطولة جديدة أطلقها الاتحاد الاوروبي للعبة ليضيف المزيد من الاثارة لجدول المباريات الدولية.
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