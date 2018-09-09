إسبانيا تستهل عهد انريكي بالفوز على انجلترا في دوري الأمم

بدأت إسبانيا عهدا جديدا تحت قيادة لويس انريكي بطريقة رائعة بعد ان عدلت تأخرها بهدف لتتفوق على أنجلترا 2-1 في افتتاح مباريات الفريقين في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على استاد ويمبلي اليوم السبت.

وعقب ثمانية أسابيع من مسيرة رائعة في كأس العالم انتهت أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي، بدا أداء إنجلترا التي يسودها التفاؤل مقبولا مع افتتاح ماركوس راشفورد التسجيل عقب 11 دقيقة، بحسب رويترز.

© REUTERS / JON NAZCA 3 دول ترغب في استضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية

لكن أسبانيا ، التي تضم خمسة لاعبين فقط من الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة دور 16 في نهائيات كأس العالم عندما خسر الفريق أمام روسيا بركلات الترجيح، ردت قبل نهاية الشوط الاول عن طريق ساؤول نيجيز ورودريجو.

والقت اصابة لوك شو الظهير الأيسر لانجلترا، والتي تبدو بالغة احتاجت لوقت طويل للعلاج بعد أن اصطدمت رأسه بداني كاربخال، بظلالها على الشوط الثاني.

وهددت اسبانيا بزيادة تقدمها مع استحواذها على الكرة لكن إنجلترا انهت بقوة واهدر راشفورد فرصة خطيرة للتعادل عندما سدد مباشرة في ديفيد دي خيا قبل ان يلغي الحكم هدفا سجله البديل داني ويلبيك في الوقت بدل الضائع.

وهذه أول هزيمة لانجلترا في آخر 25 مباراة رسمية لها على ملعب ويمبلي.

وستواجه انجلترا واسبانيا منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة في الدرجة الاولى بدوري الامم وهي بطولة جديدة أطلقها الاتحاد الاوروبي للعبة ليضيف المزيد من الاثارة لجدول المباريات الدولية.