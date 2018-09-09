المصائب لا تأتي فرادى... غرامة كبيرة على سيرينا وليامز عقب خسارتها بطولة أمريكا

أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس، اليوم الأحد، فرضه غرامة على سيرينا وليامز تبلغ 17 ألف دولار بسبب انتهاك اللوائح خلال نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

وخلال النهائي الذي أقيم أمس السبت، والذي خسرته سيرينا 6-2 و6-4 أمام اليابانية نعومي أوساكا، تلقت وليامز تحذيرا وتم خصم نقطة منها لحصولها على نصيحة تدريبية في الملعب والقاء المضرب أرضا، ثم قرر الحكم كارلوس راموس معاقبتها بخسارة شوط.

وفرضت إدارة الحكام في البطولة غرامة على اللاعبة الأولى عالميا سابقا قدرها عشرة آلاف دولار على سيرينا بسبب "الاهانة اللفظية" التي وجهتها إلى راموس وأربعة آلاف دولار لتحذيرها عقب الحصول على نصيحة تدريبية وثلاثة آلاف دولار بسبب القاء المضرب.

"You owe me an apology!"



Serena was fired up with the official in the final set of the US Open final. pic.twitter.com/r6RSbrirnV — ESPN (@espn) September 8, 2018

واعترضت وليامز، التي كانت تسعى لمعادلة الرقم القياسي بالفوز باللقب 24 في البطولات الأربع الكبرى، بشدة على كل هذه القرارات خلال المباراة.

وطلبت من راموس أن يعتذر لها على تحذيرها بسبب النصيحة التدريبية ثم وصفت الحكم لاحقا بأنه "لص" بسبب قراره بخصم نقطة منها.